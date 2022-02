Roma si legge: strisce pedonali fantasma, pedoni a rischio – PODCAST

La campagna di vaccinazione anti-Covid per la fascia d’età 5-11 anni può ormai essere considerata un flop

Da giorni il Corriere descrive lo stato pietoso delle strisce pedonali in città, primo argine alla sicurezza dei pedoni che a Roma sono in costante pericolo e in percentuale abbiamo la città meno sicura d’Italia per la sicurezza di chi attraversa la strada. Oggi è la volta della descrizione di San Giovanni: “Solo strisce fantasma. Pedoni ad alto rischio persino davanti alla Basilica. Strisce sparite anche alle Terme di Caracalla. Il Campidoglio ha avviato invece il rifacimento in altri quartieri, tra i quali Testaccio: in piazza Santa Maria Liberatrice però le nuove strisce si fermano a metà strada”.

La mafia nel litorale romano

Sulle infiltrazioni mafiose ad Anzio e Nettuno riprendiamo dalla Repubblica: “Il sindaco ingegnere del clan. Per l’Antimafia di Roma tra Anzio e Nettuno è stata costituita una locale ‘ndrangheta, con a capo Giacomo Madaffari che ha fatto anche campagna elettorale a favore di numerosi politici di centrodestra che ora siedono nelle due giunte”. Il Messaggero rivela che “l’attuale assessore ai Servizi Sociali del comune di Nettuno era pronta ad offrire un posto di lavoro nella sua ditta al boss Davide Perronace quando questi era agli arresti domiciliari. Le intercettazioni dei carabinieri rivelano anche questo nell’ambito dei rapporti tra Perronace, considerato l’anima imprenditoriale e collegamento con vari candidati alle comunali del giugno 2018”.

Covid: fallisce la campagna vaccinale per i bambini

La campagna di vaccinazione della fascia d’età 5-11 anni può ormai essere considerata un flop. Ne è convinta la Repubblica: “Nelle ultime due settimane solo 10mila nuove dosi. Ci siamo impegnati al massimo, dice Teresa Rongai, segretaria della Federazione medici pediatri – ma ormai non c’è più niente da fare: la campagna è fallita, dal 4 febbraio ad oggi le prime dosi sono aumentate troppo poco, per arrivare al 36,9% complessivo di bambini ad aver ricevuto l’iniezione”.

Airbnb e la tassa di soggiorno

AirBnb, la piattaforma di bed and breakfast più famosa e usata al mondo ha versato correttamente i contributi della tassa di soggiorno al Comune? Se lo chiede il Messaggero secondo il quale “Airbnb ha versato i contributi, ma non ha fornito elementi utili a verificare le cifre. L’assessorato al Turismo ha sollevato la questione avviando la procedura sul rispetto della convenzione risalente al 2020 tra il comune e la piattaforma”.

La Gioconda di Torlonia

In attesa di sapere se è patacca o opera importante la Gioconda di Torlonia sarà comunque esposta al pubblico alla Camera già dal prossimo mese. Del resto il dipinto della Mona Lisa giaceva nei sotterranei di Montecitorio dove per decenni è stato ignorato, considerato una copia del capolavoro di Leonardo. Ma come scrive Roma Today “dalle analisi risulta che comunque il dipinto è del ‘500, proviene dalla collezione Torlonia – la più grande collezione privata di arte antica – e, inoltre, una radiografia ai raggi infrarossi ha confermato che alcune correzioni sono identiche all’originale esposto al Louvre”. Molto più tranchant Vittorio Sgarbi “Quello che è stato annunciato come un “capolavoro di Leonardo: una seconda Gioconda” – ritrovata in un deposito a Montecitorio – “è in realtà un modesto dipinto di arredamento”. Lui ne è convinto, altri sottoporranno il quadro a nuova perizia.