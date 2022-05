Roma si legge: troppe fughe di gas a Roma per i lavori stradali – PODCAST

Parmalat dovrà restituire al Campidoglio il pacchetto azionario di maggioranza di Centrale del Latte di Roma spa. Ama: efficienza calata del 24% negli ultimi 5 anni

Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura di Marco Moretti che potete ascoltare anche in versione podcast (clicca qui).

A Roma troppe fughe di gas durante i lavori stradali

A Roma ci sono troppe fughe di gas. Troppe condutture spaccate durante i lavori stradali. Un problema che come scrive Repubblica oggi nel suo servizio di apertura “ha spinto la procura di Roma ad aprire un fascicolo. Si indaga per ‘pericolo contro l’incolumità pubblica’. Un’inchiesta a carico di ignoti. Il timore è che questi incidenti,sempre più frequenti nell’ultimo anno, 60 considerati gravi, possano trasformarsi in qualcosa di più serio ed è uno scenario che non viene escluso. Per questo, in funzione preventiva, si controlla il fenomeno e si lancia un monito affinchè venga usata, dagli addetti ai lavori, maggiore cautela quando si buca l’asfalto”.

Parmalat dovrà restituire la Centrale del latte al Comune di Roma

“La Centrale del latte al Comune – lo riprendiamo dal Messaggero – Per la Corte d’appello, Parmalat dovrà restituire il pacchetto azionario di maggioranza. La società verserà anche i dividendi distribuiti dal 2005 al 2012, oltre 41 milioni di euro. Nel 1996 il Campidoglio deliberò la privatizzazione dell’Azienda comunale centrale del latte. Si fecero avanti cinque imprese, fu la Cirio di Sergio Cragnotti a comprare per 80 miliardi di lire il 75% della partecipazione azionaria nella neo costituita Centrale del Latte spa”.

Cinghiali e rifiuti: Ama bocciata

In grande evidenza sul Corriere il nuovo rapporto sui servizi pubblici: “Cinghiali e rifiuti, Ama bocciata, meno 24% di efficienza dal 2016 ad oggi, raccolta differenziata ferma al 45%, la municipalizzata paga la mancanza di investimenti. E al cimitero di Prima Porta torna l’allarme per il blocco delle cremazioni, la Lista Calenda ha presentato un’interrogazione per sapere cosa succede, ci sarebbero attualmente 1.500 salme in attesa di cremazione. La replica dell’Ama: 65 al giorno sono in linea con la richiesta normale, la manutenzione degli impianti è cominciata a gennaio”.

Termovalorizzatore: Acea scende in campo

Sul termovalorizzatore il Messaggero riporta le parole pronunciate ieri dall’amministratore delegato dell’Acea Giuseppe Gola che ha incontrato gli investitori alla presentazione della trimestrale: “Acea è un candidato naturale – ha detto Gola – per la realizzazione dell’impianto, lavoreremo a questo progetto. L’azienda già gestisce impianti simili a San Vittore e Terni e ha le competenze per realizzare il progetto e venire incontro alle esigenze del Comune”.

Campidoglio: stretta sui monopattini

Nell’infinita questione dei monopattini apprendiamo che il Campidoglio non potrà varare strette e breve per evitare che partecipino al degrado della città c’è il fatto che non li noleggia quasi nessuno, secondo la Repubblica “il 95 per cento dei mezzi in sharing è fermo in strada e inutilizzato. Solo una minima parte viene noleggiato da turisti e cittadini: appena 1200 su 24mila disponibili. Per questo il servizio sarà ridotto e adeguato e la questione riguarda anche gli altri mezzi della sharing mobility come bici, motorini e auto”.

Questo sabato dopo due anni torna la notte dei musei e sarà in contemporanea a livello europeo. I musei civici saranno tutti aperti dalle 20 alle 2 al prezzo di un euro a biglietto e consentirà di assistere anche a spettacoli, eventi e visite guidate.