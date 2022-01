Roma si legge: troppi dehors in città, rimosse le strutture irregolari – PODCAST

C’è chi la chiama cabina di regia, chi task force ma è certo che a far notizia oggi è l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale per contrastare la proliferazione esagerata delle occupazioni di suolo pubblico da parte di locali e ristoranti

Caccia ai dehors illegali

C’è chi la chiama cabina di regia, chi task force ma è certo che a far notizia oggi è l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale per contrastare la proliferazione esagerata delle occupazioni di suolo pubblico da parte di locali e ristoranti. Dal Corriere: “Centro, scoperti 400 dehors illegali, l’assessora Lucarelli dice “basta con la deregulation” avviati i controlli in primo, secondo e quindicesimo municipio. Sono i municipi dove maggiore è stato il ricorso alle cosiddette ‘ops covid’, così viene chiamata la procedura semplificata per l’ampliamento di suolo pubblico. Solo in centro son già 400 i dehors non conformi che dovranno essere rimossi. Non autorizzati anche i tendoni di plastica a copertura degli arredi interni. Il Tempo titola “Caccia ai furbetti dei tavolini, il piano Lucarelli per individuare le pedane che intralciano i percorsi dei disabili e la viabilità. Ricognizioni, avvisi e poi sgomberi”. Aggiunge Leggo che “saranno inoltre rimosse le coperture laterali: chiudere e coprire una pedana non rientra nelle misure anti-Covid anzi ne vanifica gli effetti”. Una furbata appunto per avere un secondo locale all’esterno.

I presidi smentiscono i dati del Governo sulla Dad

Ancora i presidi romani, che scrivono al ministro e dicono che – contrariamente ai dati del governo – non sono il 7,4 per cento, bensì il 30 per cento le classi in Dad, considerando anche tutte quelle in didattica mista, con parte degli studenti a casa. Dei professori ha parlato anche Carlo Verdone, il Corriere riporta un suo intervento al Forum Treccani: “I prof sono degli eroi – ha detto il regista-attore – andrebbero tenuti in grande considerazione. I nostri insegnanti guadagnano 700 o anche 1000 euro in meno della media europea e questo non va bene”.

Fondi per le botteghe storiche

Leggiamo sul Messaggero che ieri il Consiglio regionale ha approvato un fondo che assegna “sostegni alle antiche botteghe e alle attività storiche per 2,4 milioni di euro e attività di formazione rivolte ai giovani aspiranti artigiani che intendono investire il proprio futuro in questo settore. Previsto anche un censimento delle botteghe storiche e la realizzazione di un albo regionale che tenga conto dei riconoscimenti comunali già esistenti”.

Non maltrattare i bus

La Cisl trasporti in collaborazione con il Miur per il quinto anno promuove un concorso rivolto ai giovani contro il maltrattamento dei mezzi pubblici. Si chiama sonostatoio.com vengono premiati fumetti e spot audio video perchè avremo pure mezzi pubblici vecchi e poco efficienti ma in più sottoposti alla routine del vandalismo e dell’incuria di tanti cittadini, giovani e non.