Roma, sindacati: il 19 gennaio in presidio a Villa Borghese contro crisi turismo

Contro le procedure di licenziamento che hanno coinvolto tre storici alberghi - Sheraton, Majestic, Cicerone - per cui si prevede la perdita di 250 posti di lavoro

Domani 19 gennaio, dalle 14 alle 17, all’ingresso di Villa Borghese che insiste su via Pinciana (incrocio tra Via Pinciana e Via Antonello Trombadori), Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio saranno in presidio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, contro le procedure di licenziamento che hanno coinvolto tre storici alberghi – Sheraton, Majestic, Cicerone – per cui si prevede la perdita di 250 posti di lavoro.

Lo annunciano in una nota le Organizzazioni sindacali.

“Chiediamo misure urgenti a sostegno della filiera del turismo e con urgenza il blocco dei licenziamenti, l’attivazione degli ammortizzatori sociali per scongiurare il rischio, ormai evidente, che le aziende scarichino sui lavoratori il costo della crisi pandemica – continua la nota -. Sarà il primo momento di mobilitazione che fa da apripista ad una vertenza di settore. Il presidio si terrà in concomitanza e poco distante dalla sede in cui si discuterà la procedura di licenziamento collettivo dello Sheraton, presso la sede di Federalberghi di Corso d’Italia”, conclude.