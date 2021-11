Roma: sindacati, incontro con Gualtieri, confermati impegni su municipalizzata e rifiuti

L'incontro era programmato per avviare una fase di lavoro comune che dia una nuova prospettiva alla città,

“Si è svolto oggi un incontro tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il capo di Gabinetto, Albino Ruberti, e i segretari generali di Cgil Roma Lazio, Michele Azzola, Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini e Uil Roma Lazio Alberto Civica”. Così in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. “L’incontro -continua la nota- era programmato per avviare una fase di lavoro comune che dia una nuova prospettiva alla città, consentendo alla Capitale di riprendersi il ruolo che essa merita tra le capitali mondiali.

In linea con quanto convenuto durante la campagna elettorale, il sindaco ha confermato la volontà di procedere alla definizione di un patto, che coinvolga le parti sociali e datoriali, per un lavoro di qualità e lo sviluppo sostenibile. Si è confermato così il ruolo centrale del lavoro nel combattere le diseguaglianze e la mancanza di opportunità che oggi investe la maggioranza dei cittadini. In quest’ambito la riorganizzazione delle società partecipate rappresenterà il primo banco di prova. La prossima settimana -prosegue la nota dei sindacati- sarà convocato un apposito tavolo per avviare il confronto necessario a raggiungere gli obiettivi prefissati”.