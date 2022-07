Roma: un nuovo progetto per il canile Muratella

Alfonsi: Nominata responsabile veterinaria per sanare situazione canili

“Comune di Roma, associazioni per la protezione animali e responsabile veterinaria di Muratella e Ponte Marconi insieme per un nuovo corso in favore dei cani ospiti dei canili comunali”. Lo si legge in una nota del Campidoglio. “Giovedì 21 luglio si è tenuto il primo incontro tra la dottoressa Daniela Mignacca, neo responsabile della organizzazione e del controllo medico veterinario dei cani ospiti delle strutture comunali di Muratella e Ponte Marconi, e le associazioni per la protezione degli animali. Il meeting -si legge nella nota- si è svolto all’interno dello stesso canile della Muratella alla presenza dei rappresentanti dello staff dell’assessora Sabrina Alfonsi, organizzatrice dell’incontro”.

“I canili in questione per lungo tempo sono stati afflitti da numerosi e gravi problemi che l’amministrazione sta tentando di risolvere mettendo in campo nuove risorse e coinvolgendo gli esperti del settore: la recente nomina di una professionista riconosciuta a livello nazionale come la Dottoressa Mignacca va proprio nella direzione del risanamento di una situazione che, a detta di tutte le Associazioni, è ormai insostenibile”. Lo dice nella nota l’assessore capitolino all’Ambiente Sabrina Alfonsi. “L’incontro tra i soggetti interessati è servito ad iniziare una nuova fase di collaborazione che, è la speranza di tutti, porterà benefici ai 630 cani ospiti in attesa di una adozione e sempre bisognosi di cure e attenzioni”.

“Da una parte il comune di Roma ha ribadito la volontà di investire nei propri Canili, dall’altra le Associazioni hanno garantito la massima collaborazione alla nuova responsabile veterinaria, il cui difficile lavoro sarà coadiuvato anche dalle strutture di cui lei stessa è direttrice sanitaria: Cvsr – Policlinico veterinario Roma Sud e clinica veterinaria Nsl. L’obiettivo condiviso è che presto, finalmente, ‘i cani di tutti i cittadini romani’ abbiano una assistenza degna della Capitale”.