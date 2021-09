Salvini, ‘a Roma hanno governato tutti, ora dateci fiducia’

Oggi il leader della Lega sarà a Tor Bella Monaca, periferia della capitale, con il candidato sindaco Enrico Michetti.

“Si obietta che a Roma hanno governato tutti: destra, sinistra e grillini e i problemi sono li’ irrisolti. Vero. Hanno governato tutti, mai noi della Lega. Provate a darci fiducia questa volta, no?”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore del Tempo Franco Bechis.

Parlando della Lega Salvini dice: “Siamo nati cosi’: di lotta, ma per governare. Vero che abbiamo alleati che ci attaccano quotidianamente, ma siamo li’ per amore del Paese. E sentire all’ assemblea di Confindustria Mario Draghi dire che non avrebbe aumentato nessuna tassa, da’ un senso al nostro sacrificio: se avessimo lasciato li’ solo Pd e M5s figuratevi fra Imu e patrimoniali quante tasse sarebbero aumentate. Loro farebbero carte false per farci uscire dalla maggioranza e puntano ogni giorno i fucili su di noi – sottolinea -. Siccome il 90% del sistema mediatico e’ in mano a chi e’ di sinistra o comunque la pensa come loro, ogni cosa viene amplificata a dismisura”.

Oggi Salvini sara’ a Tor Bella Monaca, periferia della capitale, con il candidato sindaco Enrico Michetti. “Tor Bella e’ un simbolo di tutte le periferie che sto visitando, dove trovo gente che si sente dimenticata da 20 anni”, afferma il leader della Lega, aggiungendo: “Gia’ Roma non brilla nemmeno in pieno centro per decoro, pulizia e funzionalita’. Ma quando esci da li’, mamma mia! Ho visitato quartieri dove manca l’acqua in casa e non c’e’ energia elettrica. Caseggiati popolari di piu’ piani senza ascensore. Vedere nel 2021 quartieri che non hanno l’allacciamento alle fogne e i pali della luce e’ stato incredibile. Una cosa che grida vendetta…”.