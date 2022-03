Sassoli: Roma gli dedicherà una sala del Campidoglio e un premio

Ok a mozione in Aula

Una sala capitolina e un premio dedicati a David Sassoli nella citta’ di Roma: e’ quanto prevede una mozione a prima firma della presidente della commissione Cultura di Roma, Erica Battaglia del Pd, approvata all’unanimita’ con 31 voti dall’Assemblea capitolina.

L’atto, presentato in Aula Giulio Cesare dalla capogruppo del Pd, Valeria Baglio, scaturisce dalla volonta’ di “manifestare la stima nei confronti di David Sassoli, recentemente scomparso nel pieno della sua attivita’ sociale e politica”.

Per questo “chiediamo di intitolare a David Sassoli una sala capitolina e di impegnarci nella realizzazione di un premio che coinvolga la citta’ nel nome dei valori europei e unitari di pace, democrazia e solidarieta’ – ha aggiunto Baglio -. Sia come giornalista che come uomo politico David Sassoli ha fatto di questi valori un faro del suo impegno, con passione e visione di futuro che come classe dirigente abbiamo il compito di trasmettere. Non e’ solo un atto dovuto verso un uomo gentile, appassionato ed europeista – ha concluso – ma anche l’occasione di lasciare il segno della buona politica che difende i diritti umani, la democrazia e l’attenzione ai piu’ deboli. Dobbiamo farlo oggi ancora di piu’ con i venti di guerra che stanno squassando l’est europeo”.

In Aula per la votazione anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’approvazione e’ stata salutata con un applauso dei consiglieri capitolini.