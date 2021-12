Sciopero: giovedì Cgil e Uil a piazza del Popolo a Roma

E in altre 4 città

Insieme per la giustizia’ i lavoratori e le lavoratrici giovedì prossimo, 16 dicembre, si mobiliteranno in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. L’astensione dal lavoro sarà accompagnata da cinque manifestazioni a Milano, Bari, Cagliari, Palermo, Roma. Da quest’ultima città, in Piazza del Popolo, interverranno i segretari generali Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri.

Fisco, pensioni, politiche industriali, contrasto alle delocalizzazioni e alla precarietà, sanità, non autosufficienza e scuola sono i punti critici di questa manovra, considerata da entrambe le Confederazioni “inadeguata”. Per Cgil e Uil infatti “non ridistribuisce ricchezza, non riduce le disuguaglianze e non genera uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”.Alla manifestazione di Roma, che si terrà a partire dalle ore 10 in Piazza del Popolo, confluiranno le delegazioni di Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Romagna.

Sul palco, dopo gli interventi di sei lavoratori, alle ore 11.30 prenderanno la parola i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri.A Bari, la manifestazione si svolgerà dalle ore 10 in Piazza Libertà, con la partecipazione delle delegazioni di Puglia, Molise, Basilicata, Calabria. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Gianna Fracassi, vice segretaria generale della Cgil e di Domenico Proietti, segretario confederale Uil.A Milano, l’appuntamento è in Piazza Castello per tutte le regioni del Nord, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Il corteo arriverà all’Arco della Pace, dove, dalle ore 10, si alterneranno gli interventi, tra i quali, quelli delle segretarie confederali Cgil e Uil Tania Scacchetti e Ivana Veronese.A Cagliari e Palermo, manifestazioni a partire dalle ore 9.30, rispettivamente in Piazza dei Centomila e in Piazza Verdi.

A Cagliari, le conclusioni saranno affidate al segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli; a Palermo, invece, concluderanno, la segretaria confederale della Uil, Tiziana Bocchi, e il segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli.Dallo sciopero è esonerato il settore della sanità e i servizi collegati, per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica. Esclusi anche – dopo i richiami del Garante – i settori della scuola, che ha incrociato le bracia il 10, dell’igiene ambientale (gli accordi nazionali non prevedono stop dal 15 dicembre al 6 gennaio), i servizi postali, perché troppo vicino alla scadenza del pagamento dell’Imu.