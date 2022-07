Sciopero taxi, da domani stop di 48 ore in tutta Italia

Fumata nera con Bellanova. Il ritrovo per tutti è a Roma.

Non ha avuto un esito positivo l’incontro tra la viceministra Teresa Bellanova e i sindacati dei tassisti. Lo sciopero nazionale delle auto bianche di 48 ore e’ confermato “perche’ l’articolo 10 del Ddl Concorrenza non verra’ stralciato ma modificato nelle parti non sostanziali – spiegano i sindacati – Siamo sempre piu’ convinti che la riscrittura delle norme per migliorare il settore debba avvenire non con una legge delega inserita in un Ddl concorrenza ma attraverso un provvedimento di confronto tra categoria, governo e sindacati.

I taxi si fermeranno a partire da domani mattina alle 8 in tutta Italia. Il ritrovo per tutti e’ a Roma.