Sciopero Taxi: disagi a Fiumicino, passeggeri su alternative

Adr in campo per agevolare turisti

Pochi taxi in circolazione anche all’aeroporto di Fiumicino per lo sciopero oggi della categoria.

La societa’ Aeroporti di Roma ha predisposto personale nelle zone arrivi dello scalo per agevolare ed informare i passeggeri e turisti sui mezzi alternativi come treno e autobus per raggiungere le proprie destinazioni. Avvisi sono stati predisposti sui monitor di servizio nello scalo e sul sito di Adr.

Le zone arrivi sono inoltre presidiate dalle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza.