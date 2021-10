Sciopero taxi: sindacati, adesioni altissime, oltre 80% fermi

Manifestazione davanti al Mise. Al momento nella Capitale non si registrano particolari disagi, se non un aumento del traffico in alcuni scali aeroportuali come Fiumicino.

Sciopero dei taxi, oggi, in tutte le principali piazze del Paese dalle 8 alle 22: le sigle piu’ rappresentative chiedono una regolamentazione delle app dedicate ai trasposti e contro l’abusivismo nel settore. Come preannunciato, le auto bianche hanno protestato davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Al momento nella Capitale non si registrano particolari disagi, se non un aumento del traffico in alcuni scali aeroportuali come Fiumicino.

“La giornata di mobilitazione indetta dalle nostre organizzazioni ed associazioni sindacali, sta avendo un’adesione straordinaria”. E’ quanto dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Unimpresa, Usb taxi, Or.S.A taxi, Ati taxi, Fast Confsal e Associazione Tutela Legale taxi.

“Piu’ dell’80% dei conducenti delle auto bianche hanno aderito al fermo nazionale che si sta articolando con una manifestazione sotto la sede del ministro dello sviluppo economico e con una serie di presidi in corso nelle citta’ di Milano, Genova, Firenze e Napoli – spiegano- Tutti i principali scali aeroportuali e ferroviari sono praticamente fermi ed e’ quasi impossibile trovare in taxi. Ricordiamo a tutti che i lavoratori del comparto attendono oramai da piu’ di 3 anni, l’emanazione dei decreti ministeriali necessari ad introdurre strumenti di controllo che rendano possibile contrastare il dilagante fenomeno dell’uso improprio e abusivo delle autorizzazioni di noleggio. In particolare e’ oramai indispensabile emanare anche lo specifico DPCM necessario a disciplinare l’uso delle piattaforme digitali nel settore, al fine di evitare sovrapposizioni improprie tra il servizio taxi e’ quello di noleggio da rimessa”.