Scuola: il 31 gennaio a Roma sciopero addetti mense

Fisascat-Cisl Roma, per tutelare dignità lavoro e servizio

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Il 31 gennaio sara’ sciopero in tutti i lotti dell’appalto mense scolastiche di Roma Capitale. Una decisione sofferta, tenuto conto della delicatezza del servizio, ma necessaria per tutelare l’occupazione, la qualita’ del lavoro e quindi del servizio offerto alla piccola utenza. O le aziende rispettano gli accordi, soprattutto quello collettivo sottoscritto il 20 dicembre, o la mobilitazione sara’ inevitabile”. Con una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs annunciano la mobilitazione del settore.

“Nelle prossime settimane continueremo a discutere con tutti i soggetti interessati, e a tal fine – aggiungono le sigle sindacali – riteniamo importante l’interessamento e il coinvolgimento dell’Assessorato alla scuola e al lavoro e del Dipartimento servizi educativi di Roma Capitale. Gia’ questa settimana dovremmo tenere proprio con il dipartimento il secondo incontro sui problemi sollevati: mancata assunzione di 50 lavoratrici e lavoratori nei municipi IV e VIII; contrattualizzazioni con aziende in subappalto, non previsto dal capitolato, nel municipio XIV; mancato riconoscimento dei diritti acquisiti; mancato rispetto del capitolato di gara e sottodimensionamento degli organici. Una situazione che va affrontata subito e in modo decisivo”.

“Non permetteremo che la crisi pandemica sia interamente scaricata sulle spalle e sulle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. E in queste due settimane che ci separano dallo sciopero sensibilizzeremo la comunita’ – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs – perche’ riteniamo che i primi a dover essere tutelati, assieme ai lavoratori, siano i piccoli utenti che accedono al servizio”.