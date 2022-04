Scuola: Municipio Roma V, nuovi arredi per i nidi

Caliste: Abbiamo scelto di ascoltare le esigenze dei bambini e degli insegnanti, abbiamo scelto di aiutare la scuola, perché le persone vengono prima di tutto.

Nuovi arredi per i nidi del Municipio Roma V.

“Nell’ultima riunione della Giunta abbiamo deciso di cambiare la destinazione d’uso degli oneri della convenzione urbanistica M2 Collatina. Inizialmente, infatti, da una deliberazione del 2020, una parte delle risorse finanziarie della convenzione M2 Collatina, erano destinate alla realizzazione di un murales all’interno o sul muro di cinta del nido e scuola dell’infanzia l’Ape Biricchina in via Perlasca 59”. Lo dichiara Mauro Caliste presidente del Municipio Roma V.

“Dopo alcuni sopralluoghi e’ emersa l’esigenza di dotare sia questa struttura che altri nidi del territorio, di nuovi arredi scolastici e di fornire un potenziamento delle attrezzature tecniche – continua la nota -. Ci e’ sembrato giunto, quindi, scegliere di dare la preferenza agli arredi scolastici, modificando la destinazione in Bilancio. Abbiamo scelto di ascoltare le esigenze dei bambini e degli insegnanti, abbiamo scelto di aiutare la scuola, perche’ le persone vengono prima di tutto. In questi primi mesi – aggiunge Caliste – abbiamo voluto aprire cantieri in molte scuole, non solo per riqualificare gli edifici, ma anche i giardini e, ove necessario, investendo nell’acquisto di nuovi arredi esterni e interni. Abbiamo fatto ripartire le riqualificazioni e ci stiamo impegnando per fornire ambienti piu’ accoglienti e servizi di qualita’ agli alunni delle scuole del nostro territorio”.