Sgarbi si fa avanti per entrare nella giunta del V municipio – VIDEO

"Io da tempo pensavo di occuparmi di Tor Bella Monaca - spiega in un video -, mettere insieme un assessorato alla cultura, allo sport, al turismo, alle periferie"

Vittorio Sgarbi si fa avanti per entrare nella giunta municipale del VI municipio, quello delle Torri, unico vinto dal centrodestra. “Per uno come me che ha fatto tante cose in grandi città come Venezia, Firenze, Milano, l’idea di essere l’assessore delle periferie e insieme all’amico Nicola Franco (il presidente del municipio) rendere ‘Gaia la Torre’, ‘Bella la Torre Monaca’, ‘Angelica Torre Angela’”, prosegue con dei giochi di parole.

width="560" height="316" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

“Io da tempo pensavo di occuparmi di Tor Bella Monaca – spiega in un video -, mettere insieme un assessorato alla cultura, allo sport, al turismo, alle periferie. Difficile farlo a Roma, insieme a Gualterio…come si chiama? Facile farlo con Franco…”.

Sgarbi punta a portare “mostre” e “teatro” nel municipio delle Torri. Interpellato in merito, il minisindaco Nicola Franco risponde: “Io sarei felicissimo di un nome così luminoso nella mia giunta, un bene per il territorio – afferma -. Capiremo gli impegni che Sgarbi ha come parlamentare e sindaco di Sutri, se siano compatibili con il gravoso ruolo di assessore nell’unico municipio di centrodestra. Ne parlerò subito con i segretari romani della coalizione”.