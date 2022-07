Sgomberata dopo 10 anni ex clinica Valle Fiorita

Assessore Zevi: "Garantito passaggio da casa a casa". In via di Torrevecchia a Roma era occupata abusivamente

“L’ex Clinica Valle Fiorita, occupata dal 2012, sara’ restituita al legittimo proprietario. L’immobile in via di Torrevecchia a Roma, che da circa 10 anni era occupata abusivamente, e’ stato liberato senza l’uso della forza pubblica e assicurando un alloggio a chi ne ha diritto. Grazie alla sinergia tra Roma Capitale, la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e l’Ater e’ stato garantito a 170 persone, 69 nuclei familiari, il passaggio da casa a casa.

“Sono orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento, che, insieme all’ater, hanno ascoltato e supportato i singoli nuclei nell’individuazione delle migliori soluzioni, nel rispetto delle norme e delle singole esigenze. Abbiamo accompagnato le persone che avevano diritto verso una nuova soluzione alloggiativa e la struttura, occupata dal 2012, gia’ in giornata rientrera’ in possesso del proprietario. Ringrazio il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, l’Assessore della Regione Lazio Massimiliano Valeriani e gli uffici del Dipartimento e dell’Ater per la proficua collaborazione e per il risultato eccellente”. Cosi’ l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.