Sport: il Coni nomina 15 fiduciari che collaboreranno con i Municipi

Avranno il compito di assicurare i rapporti con le società sportive e supportare le iniziative di impiantistica

È pronta la squadra dei 15 fìduciari del Coni Lazio che saranno in forza nei municipi di Roma Capitale. Il presidente regionale del Coni, Riccardo Viola, con la riunione di giunta di giovedì 17 febbraio, ha ufficializzato la squadra dei collaboratori che avranno il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con i municipi per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni ed essere di supporto per iniziative e problematiche connesse all’attività e all’impiantistica sportiva. È quanto si legge in una nota, riportata da ‘’Il Tempo’’, del Comitato olimpico nazionale italiano.

«I 15 municipi di Roma Capitale potranno contare su una squadra che assicurerà la presenza del Coni su tutto il territorio – ha detto il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola -. Un gruppo che sarà di supporto sia alle istituzioni che al mondo dello sport, nel fare proposte per affrontare le tante criticità dello sport capitolino. A partire da quella dell’impiantistica sportiva. La capitale sconta l’assenza di impianti per alcune discipline sportive, come evidenziato nel documento programmatico posto a fondamenta del rapporto con Roma Capitale».

Questa la squadra che, tra conferme e novità, vede l’ingresso di quattro donne: Marco Faccione (I Municipio), Lorenzo D’Ilario (II Municipio), Giampiero Cantarmi (III Municipio) e la sua vice Fulvia Pepe, Francesco Ferlito (IV Municipio), Fabio Spadaccia (V Municipio), Andrea Frosoni (VI Municipio), Giusi De Angelis (VII Municipio), Fabio Cantoni (VIII Municipio), Stefania Leila (IX Municipio), Augusto Rosati (X Municipio), Giampiero Vintari (XI Municipio), Silvia Tomassetti (XII Municipio), Antonio Ranalli (XIII Municipio), Attilio Floccari (XIV Municipio) e Giuseppe Maria Berruti (XV Municipio), Coordinatori dei fìduciari sono Nereo Benussi e Giampaolo Mannucci.