Sport: Onorato, “tra Formula E e maratona 90 milioni di indotto per la città”

Tra la Formula E e la Maratona di Roma, due grandi eventi tenutisi negli ultimi fine settimana, si stima che nella Capitale sia stato generato un indotto di oltre 90 milioni di euro. A tirare le somme è l’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, in una intervista al quotidiano “La Repubblica”.

Dalla gara di Formula E disputata a Roma nell’ultimo fine settimana “si stimano oltre 70 milioni di euro di indotto, ma basta ricordare che per l’evento sono state impiegate 7.400 persone”, ha detto Onorato.

“Ci sono, inoltre, importanti legacy per Roma – ha aggiunto -. Formula E ha asfaltato le strade del circuito all’Eur, ci ha consentito di mettere in sicurezza sei attraversamenti pedonali, alimentati da pannelli solari e individuati con i Municipi IX, X e XV. L’organizzazione ha donato cinque defibrillatori a commercianti e forze dell’ordine e ha risistemato l’area giochi del laghetto dell’Eur”. Accanto a questo l’indotto stimato invece per la Maratona che si è tenuta il 27 marzo scorso è “di circa 24 milioni di euro”.