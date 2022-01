Suppletive: a Roma si vota domenica 16 gennaio

Dalle ore 7 alle 23. Pd in piazza il prossimo fine settimana per sostenere la candidatura di Cecilia D'Elia

“Saremo in piazza, il prossimo fine settimana, per sostenere la candidatura di Cecilia D’Elia alle suppletive per la Camera dei deputati del collegio Roma 1. Si vota domenica 16 gennaio, dalle 7 alle 23, e in questi ultimi giorni di campagna elettorale le consigliere e i consiglieri del gruppo del Partito Democratico in Campidoglio si avvicenderanno in una staffetta nei tanti banchetti allestiti nel collegio. Vogliamo far sentire il nostro sostegno a Cecilia, una donna che rappresenterà la voce delle romane e dei romani, di tutti i cittadini, e che con le sue competenze potrà aiutare la Capitale nel rilancio che merita”. Lo annuncia il gruppo consiliare del Partito democratico in Aula Giulio Cesare.