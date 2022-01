Suppletive: a Roma si vota per successore Gualtieri alla Camera

Che ha lasciato il seggio dopo aver vinto in Campidoglio. Cinque i candidati in lizza

Seggi aperti a Roma per eleggere alla Camera dei deputati il successore dell’attuale sindaco Roberto Gualtieri. Sono 185mila gli elettori chiamati al voto nella XV Circoscrizione Lazio 1 che comprende il collegio di Roma Trionfale con diversi quartieri della citta’, dal centro storico al Flaminio passando per Trastevere. I seggi resteranno aperti fino alle 23. Al termine, seguiranno gli scrutini.

L’elezione designera’ il Grande elettore numero 1.009 del prossimo presidente della Repubblica al posto di Gualtieri, che ha lasciato il seggio alla Camera dopo aver vinto in Campidoglio. Cinque i candidati in lizza: per il centrosinistra Cecilia D’Elia, gia’ assessore al Comune con Veltroni e alla Provincia con Zingaretti; per il centrodestra Simonetta Matone, magistrato e capogruppo della Lega in Campidoglio; Italia Viva punta su Valerio Casini, consigliere comunale e primo degli eletti nella lista di Calenda alle ultime amministrative. In corsa anche Beatrice Gamberini, coordinatrice nazionale di Potere al popolo!, e l’indipendente Lorenzo Vanni, imprenditore e titolare dell’omonimo storico Caffe’ nel quartiere Prati. Il M5s non ha presentato un candidato. Nelle suppletive del 1 marzo 2020, Roberto Gualtieri del centrosinistra si impose con il 62,24%, mentre Maurizio Leo del centrodestra ebbe il 26,08%, ma stavolta potrebbe pesare sul voto anche l’alto astensionismo per l’emergenza Covid.