Suppletive: affluenza alle 12 a Roma, 3,18 per cento

Sui 185.394 elettori chiamati al voto per scegliere il sostituto di Roberto Gualtieri

Sui 185.394 elettori chiamati al voto per le elezioni suppletive del Collegio 1 di Roma alle 12:00 l’affluenza registrata è del 3,18 per cento per un totale di 5.897.

Gli elettori del centro storico di Roma che oggi, nell’area del Collegio 1 Roma Trionfale, sono chiamati a scegliere il sostituto di Roberto Gualtieri, eletto sindaco a ottobre scorso, alla Camera dei deputati. I seggi sono aperti dalle 7:00 e gli elettori potranno recarsi a votare fino alle 23:00.

In campo i tre candidati principali sono: per il centrosinistra, con la stessa coalizione che ha appoggiato la candidatura di Gualtieri alle amministrative, Cecilia D’Elia del Partito democratico; per il centrodestra corre la consigliera capitolina della Lega, Simonetta Matone; per Italia viva, sostenuto anche da Azione di Carlo Calenda, c’è il consigliere capitolino Valerio Casini. Si sono candidati inoltre Beatrice Gamberini per Potere al popolo e Lorenzo Vanni con la lista Nuovo mondo. Diversi i volti noti che risiedono nell’area e che in queste ore si sono recati a votare: dal segretario del Pd, Enrico Letta, al commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, che sui social hanno fatto sapere di aver votato.