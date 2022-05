Talent day: le aziende del Lazio incontrano i giovani per 100 offerte di lavoro

Un'iniziativa di Fipe Confcommercio Roma, con la collaborazione di InfoJobs e Regione Lazio che ha organizzato un evento a Porta Futuro in zona Testaccio

Lavoro: al via Fipe Talent day, a Roma confronto tra aziende e giovani per 100 offerte

Roma, 26 mag 12:10 – (Agenzia Nova) – Le aziende di Roma e del Lazio offrono proposte di lavoro di qualità e i giovani hanno voglia di rimboccarsi le maniche. A collegare i due mondi, oggi, “Talent day”, una iniziativa di Fipe Confcommercio Roma, con la collaborazione di InfoJobs e Regione Lazio che ha organizzato un evento a Porta Futuro in zona Testaccio per far incontrare le aziende con i giovani professionisti alla ricerca di lavoro. Oltre 600 i curricula ricevuti, per 100 posti di lavoro messi a disposizione da 14 aziende associate che cercano diverse figure professionali da inserire nelle proprie squadre, non solo stagionali ma anche a tempo indeterminato.

“Passiamo finalmente dalle parole ai fatti concreti: basta parlare, basta lamentarsi: la Fipe, insieme alla Regione Lazio e a InfoJobs mette in campo le aziende che cercano personale e i ragazzi che cercano lavoro”, ha commentato Sergio Paolantoni, presidente Fipe Confcommercio Roma. Abbiamo tanti candidati, 14 aziende che richiedono figure diverse, dal cameriere al banconista, al receptionist al magazziniere, e speriamo che venga tanta gente e che da questa iniziativa nasca qualcosa di concreto e di reale”. Si tratta di un punto di partenza: “Siamo all’inizio dell’inizio, abbiamo 100 posti vacanti in 14 aziende che partecipano oggi al Talent day e speriamo che i ragazzi che vengono oggi sappiano cogliere l’opportunità”, ha aggiunto Paolantoni.

Secondo l’osservatorio Mercato del Lavoro InfoJobs, (dati gennaio-maggio 2022), il Lazio si trova al sesto posto nella classifica delle regioni italiane per numero di offerte, un dato che si presenta in linea con il 2021 e detiene il 5,8 per cento del totale delle offerte pubblicate su InfoJobs con oltre 10.000 offerte da parte delle aziende. Nel dettaglio delle province più alla ricerca di figure professionali, nel campo del turismo e della ristorazione, si classifica al primo posto Roma con 81,6 per cento delle offerte del totale regionale, seguita da Latina al secondo posto con il 7,5 per cento e Frosinone con il 6 per cento. Il settore “Turismo e ristorazione” è infatti al 6 posto delle categorie professionali più cercate. Mentre le prime 3 posizioni sono occupate da: Vendite (15,5 per cento), Amministrazione Contabilità Segreteria (10,5 per cento), Commercio Gdo Retail (10,1 per cento).

“Quando c’è stata l’opportunità di essere parte di questo evento, abbiamo scelto di esserci perché vogliamo aiutare Fipe e tutti i soggetti che hanno promosso questa iniziativa a dare continuità alla proposta di offerte di lavoro”, ha commentato infatti Filippo Saini, Head of jobs InfoJobs & Subitolavoro. “Noi abbiamo sviluppato la parte online, oggi si svolge la parte in presenza che è importantissima e vogliamo essere qua per fare in modo che uno dei settori che maggiormente ha sofferto in questi anni di pandemia possa trovare la massima soddisfazione”. Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, pensa “inevitabilmente al futuro dopo due anni di crisi, di difficoltà, di angoscia per molte imprese. Non dimentichiamo che a fronte di molte imprese che hanno resistito e che sono ancora in condizioni di lavorare bene ce ne sono purtroppo altre che hanno chiuso e ci sono bilanci e investimenti familiari andati in fumo. Ora c’è una situazione importante di ripresa del nostro paese e soprattutto in questi settori del turismo e della ristorazione: sicuramente è un momento di grande ottimismo ed è un momento per i giovani”.

Il Talent day “è un evento che abbiamo lanciato su tutto il territorio nazionale”, ha aggiunto Andrea Chiriatti di Fipe Confcommercio. “Ovviamente Roma è il fiore all’occhiello perché la Capitale, con i suoi 30 mila pubblici esercizi, è un esempio per gli altri territori italiani quindi vogliamo che questa sia una giornata di festa e di ripartenza e siamo convinti che sarà così”. Per Chiriatti “Siamo inondati dai luoghi comuni su aziende e giovani: le aziende serie e i ragazzi che vogliono lavorare ci sono. Abbiamo voluto chiamare questa giornata ‘Talent day’ proprio per questo motivo: non si tratta di macchine ma di persone che diventano collaboratori delle aziende associate, i nostri imprenditori vogliono ragazzi motivati che vogliono lavorare e questa giornata lo dimostra”.