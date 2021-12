Tpl: Asstra, sarà più competitivo, resiliente e sostenibile

Gibelli: il nostro contributo nelle mani del ministro Giovannini

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il trasporto pubblico locale sarà più competitivo, resiliente e sostenibile. È questo l’impegno preso dall’Asstra, l’associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale, che oggi in occasione del XVI Convegno Nazionale ha preparato un position paper da consegnare al ministro delle infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che si articola su tre assi strategici: la riforma del settore in un quadro di semplificazione normativa, lo stato delle relazioni industriali e le novità della legge sulla concorrenza; le risorse a sostegno del rilancio della mobilità e gli impatti attesi; le proposte d’azione per il sistema-Paese.

“Siamo onorati del contributo del Ministro Giovannini che ha dimostrato una grande attenzione per il nostro XVI Convegno Nazionale e per il documento strategico presentato oggi che ha raccolto il suo apprezzamento. Consegneremo al Ministro il rapporto finale”, ha commentato Andrea Gibelli, presidente Asstra. Nel documento, l’impegno delle imprese di mobilità nel nuovo contesto di ripresa, sintetizzato in 11 punti. Dalla promozione di sinergie tra imprese, ad esempio, attraverso forme aggregative o di partenariato, alla gestione dei rischi, dalla digitalizzazione, alle politiche tariffarie più flessibili ed integrate, ai controlli. Dallo sviluppo di nuovi servizi di mobilità integrati, agli investimenti e alle migliori capacità progettuali. Infine un consolidamento della collaborazione con gli attori della mobilità.