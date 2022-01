Tpl: nel Lazio 1000 nuovi bus Euro 6 entro il 2022

Un progetto congiunto Cotral-Atac per la sperimentazione di veicoli elettrici urbani e suburbani con una stazione di ricarica a Ponte Mammolo, finanziata con 10 milioni di euro di fondi Por-Fesr. Mentre oggi sono stati presentati 60 nuovi bus della flotta Cotral, che saranno dislocati nei Comuni di Colleferro, Genazzano, Subiaco e Velletri e percorreranno le tratte di collegamento tra i Comuni della provincia verso la Capitale

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Sindaco di Roma e della Città Metropolitana Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri e alla Presidente di Cotral, Amalia Colaceci, hanno presentato 60 nuovi bus della flotta Cotral. Nati per il trasporto dei passeggeri a corto e medio raggio, 20 dei 60 nuovi Iveco Crossway presentati oggi, saranno dedicati al servizio interurbano e suburbano nell’area metropolitana di Roma e concorreranno a potenziare ulteriormente la flotta già rinnovata al 90% con mezzi di ultima generazione.

Questi bus saranno dislocati nei Comuni di Colleferro, Genazzano, Subiaco e Velletri e percorreranno le tratte di collegamento tra i Comuni della provincia verso la Capitale. Quasi il 50% dei nuovi bus regionali sono in servizio nell’area metropolitana di Roma ed effettuano oltre il 30% dell’intero servizio giornaliero: 2500 corse Cotral ogni giorno arrivano nei nodi di scambio di Roma Tiburtina, Anagnina, Laurentina, Cornelia e Ponte Mammolo, o fin dentro la città nei capolinea di Stazione Termini (da e per l’aeroporto di Fiumicino e da e per Fiuggi).

Gli Iveco Crossway Line da 45 posti a sedere hanno un’elevata capacità di carico e dimensioni contenute: sono autobus più corti (10,8 metri), tutti a pianale ribassato, completamente accessibili per il trasporto dei disabili. Si tratta di mezzi Euro 6 – la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti – e, in analogia con tutti i nuovi bus, sono accessoriati con sistema di monitoraggio in tempo reale, conta passeggeri, sistema di videosorveglianza, indicatori di linea, sistemi multimediali di bordo. Questi veicoli sono stati acquistati con un investimento di 17 milioni di euro, fondi del Piano Nazionale Strategico Mobilità Sostenibile erogati dalla Regione Lazio.

Grazie ai finanziamenti Cipess e del Fondo Sviluppo e Coesione, il Cda di Cotral autorizzerà inoltre a fine gennaio l’acquisto di ulteriori 160 veicoli 12 metri, ultimi della fornitura di mezzi a gasolio. Una nuova gara per l’acquisto di mezzi a metano sarà invece pubblicata nei prossimi mesi, mentre è già in corso un progetto congiunto Cotral – Atac per la sperimentazione di veicoli elettrici urbani e suburbani con una stazione di ricarica a Ponte Mammolo, finanziata con 10 milioni di euro di fondi Por – Fesr. In totale 1000 nuovi bus euro 6 viaggeranno sulle strade del Lazio entro la fine del 2022.