Trasporti a rischio venerdì 25 febbraio: sciopero 24 ore di bus e metro

I sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri comunicano di aver proclamato uno sciopero di 24 ore per domani, 25 febbraio, nel trasporto pubblico locale per il “rifiuto – spiegano in una nota – delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita’ Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

“Lo sciopero – assicurano i sindacati – si svolgera’ nel rispetto delle fasce di garanzia e sara’ articolato secondo modalita’ locali.

Questi gli orari dello stop di bus, tram e metropolitane in alcune delle principali citta’: Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio; Venezia Mestre 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio ; Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio; Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15:30 a fine servizio; Reggio Calabria dalle 8 alle 18 e dalle 21 a fine servizio.

Nelle principali citta’ si terranno presidi presso le prefetture e le istituzioni locali per sollecitare l’avvio, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, di una sede istituzionale di confronto per sbloccare la trattativa di rinnovo del contratto”.