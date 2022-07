Trasporti: da lunedì 8 agosto attiva nuova linea Atac 712, novità per altre sette

La linea 712 ha corrispondenza con le stazioni Vitinia e Tor di Valle della Ferrovia Roma-Lido e con le stazioni Eur Palasport ed Eur Fermi della metro B

Lunedì 8 agosto sarà attivata la nuova linea Atac 712 che collega i quartieri Axa, Malafede, Giardino di Roma all’Eur e alla linea B della metropolitana. I capolinea del 712 sono in via Edoardo Gioja all’Axa e alla stazione metro B di Eur Fermi. Il percorso prevede via di Acilia, via Cristoforo Colombo, via di Malafede, via Massimo Troisi, via Domenico Modugno, via Ostiense, via di Decima, via Delogu, via Ribotta, via dell’Oceano Pacifico, viale della Tecnica, viale America, viale Europa.

La linea 712 ha corrispondenza con le stazioni Vitinia e Tor di Valle della Ferrovia Roma-Lido e con le stazioni Eur Palasport ed Eur Fermi della metro B, serve il polo direzionazione di via Ribotta e la zona commerciale di viale dell’Oceano Pacifico. La linea 712 è attiva tutti i giorni dalle ore 5.30 alle ore 23.30. Con l’attivazione della linea 712 viene modificata la linea 070 che torna a essere un collegamento veloce tra la stazione Colombo, Castel Porziano, Infernetto e l’Eur. Nella tratta via Wolf Ferrari-Eur, la linea 070, infatti percorrerà la via Cristoforo Colombo. L’istituzione della linea 712 e la modifica della linea 070 fanno parte di un piano per il potenziamento della rete Atac del municipio X.

Dal 14 agosto, le linee 04 barrato e 063 che collegano i quartieri circostanti alla stazione di Acilia saranno potenziate nei giorni festivi nella fascia oraria 7.00-21.00. La linea estiva 068 viene disattivata (ultimo giorno di esercizio 7 agosto), sulla via Litoranea tra la stazione Colombo, gli stabilimenti balneari e Campo Ascolano può essere utilizzata la linea 07, attiva, comunque, tutto l’anno.

Dal 29 agosto, la linea 014 viene modificata nella zona della stazione di Stella Polare per velocizzare la relazione tra Casal Palocco, Canale della Lingua e Lido Centro. Percorre viale Paolo Orlando e via Capitan Casella e non transita più in via Mar Caspio, via Mar dei Coralli, via Passeroni, via delle Fiamme Gialle e via del Greco. La linea 016, viene modificata a Casal Palocco per velocizzare la relazione con i quartieri circostanti e la stazione di Acilia, i bus percorrono la direttrice via di Casal Palocco-piazza Antifane. Viale Alessandro Magno continua a essere servito dalla linea 08

Dal 5 settembre le linee 04 barrato, 012, 063 vengono modificate per velocizzare la connessione con la stazione di Acilia. La linea 04 barrato prosegue sulla via Ostiense e non entra nel quartiere di Dragoncello servito dalle linee 012 e 063. La linea 012 viene deviata e transita in via Paschini mentre la 063 da viale Andrea Fra Di Giovanni transita in via Madre Colomba Gabriel e via Leonardo Patrasso.

Il 12 settembre la linea 065 cambia percorso in zona Infernetto per aumentare il servizio in zona e percorre via Cilea, via Orff, via Romani sino al nuovo capolinea di via Wolf Ferrari. L’orario di servizio viene aumentato di due ore, sino alle 24 per garantire la corrispondenza con tutte le corse della ferrovia Roma-Lido. La linea 05 anticipa l’inizio del servizio da Idroscalo alle ore 5 per garantire la corrispondenza, a Lido Centro, con la prima corsa della ferrovia Roma-Lido. Vengono intensificate le corse prolungate a viale Pernier. Tutti i dettagli, fa sapere Atac, sono presenti sul sito.