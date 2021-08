Trasporti e packaging: quanto conta la qualità della logistica?

Non è un servizio accessorio come si può pensare, ma merita il giusto investimento e attenzione

Una logistica di qualità è fondamentale per un’impresa che vuole svilupparsi, soprattutto in questi anni in cui gli acquisti online sono la nuova grande sfida su cui investire per il futuro.

In un mondo sempre più in movimento e dove tutto scorre alla velocità della luce nella rete, pensare alle diverse fasi della supply chain non può prescindere dall’ottimizzazione del sistema logistico aziendale. Non è un servizio accessorio come si può pensare, ma merita il giusto investimento e attenzione.

La perfetta integrazione di tutti i settori, dalla lavorazione della materia prima fino al punto di incontro con il cliente finale, è vitale per l’organizzazione del processo produttivo che deve puntare su tre pilastri essenziali quali qualità del prodotto, velocità e servizio fornito eccellente.

È per questo che sempre più spesso si sente parlare di “logistica integrata”, cioè quella in cui si presta maggiore attenzione alle varie fasi ponendo l’accento sulla minimizzazione del costo totale. Essenziale è dunque porre massima attenzione anche sulla questione packaging, ovvero l’imballo del prodotto ma anche mezzo di comunicazione aziendale che mostra e racconta la propria identità sul mercato prima ancora del prodotto stesso.

Se però prima si puntava principalmente nell’indirizzare i propri sforzi sulla creazione di design personalizzati con loghi vistosi e colorati, oggi l’esigenza pone le aziende di fronte ad una nuova problematica: quella ambientale e dei costi impetuosi da ridurre sul lungo periodo.

Usare infatti packaging da trasporto standardizzati molto più piccoli e studiati sulla base del prodotto in essi contenuto, permette di diminuire i carichi movimentati, gli sprechi legati agli imballaggi e anche i costi di trasporto. Soluzioni che cercano di studiare le esigenze del cliente e anche i vari rischi legati alla distribuzione devono diventare essenziali per poter ridurre i costi complessivi. L’elaborazione di un imballaggio pensato ad hoc sulla base della fragilità del prodotto e delle stesse tratte percorse dai mezzi, siano essi aerei, camion, navi o treni, consente minori rotture e resi legati proprio alla non conformità del prodotto ordinato.

Per trasporti di lunga percorrenza servirsi di casse di legno robuste, solide e affidabili è la scelta migliore perché consentono di salvaguardare la merce dai possibili urti e dagli agenti atmosferici meglio di qualsiasi altra protezione presente sul mercato al momento.

Scegliere operatori competenti, affidabili e veloci come Rajapack.it si rivela la mossa vincente per tutte quelle aziende che stanno riorganizzando la loro logistica interna. Raja mette a disposizione da molti anni la sua competenza nel settore degli imballaggi per rispondere a tutte le esigenze dei clienti con le soluzioni più adatte a livello organizzativo e tecnologico ma anche dal punto di vista della sostenibilità.

Non tutti si rendono conto di quanto sia importante la logistica per un’azienda, ma è la realtà svolta nel “dietro le quinte” che permette ad una realtà di evolversi oppure di restare ferma senza sentire le esigenze dei clienti finali e del mercato di sbocco.