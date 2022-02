Trasporti: in arrivo 1,6 miliardi per completare la metro C di Roma – VIDEO

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a margine del convegno "Italia-domani" sul Pnrr all'Auditorium Parco della Musica. Ma Gualtieri dice: "Non bastano a completare la linea e ne servono altri per prolungare le linee A e B"

“Ho scritto al sindaco Gualtieri proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il completamento della Metro C”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a margine del convegno “Italia-domani” sul Pnrr all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

A questo si aggiunge “un ampio investimento per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. È una testimonianza di attenzione e importanza per la Capitale ma in realtà un’occasione di sviluppo per tutto il Paese”, ha aggiunto.

Da parte sua il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato che i fondi (“1,6 miliardi per le metropolitane”) però “non bastano per completare la linea C, ne servono altri per prolungare le linee A e B. E poi sui bus elettrici, che sono poco più di 400 e devono attivare al target di 500. Ringrazio il ministro Giovannini per questa integrazione, per avere tutta la Termini-Vaticano-Aurelio finanziata. Sono risorse che servono per i tram ed anche i depositi”.

I sindaco ha poi aggiunto: “Roma deve diventare una città più verde, sostenibile, inclusiva, non deve lasciare indietro donne e giovani. Una città che investe sul verde, la cultura, ricuce le profonde fratture territoriali che si sono create in questi anni”. Il sindaco ha ricordato infine che “alcuni bandi hanno un criterio che pensiamo non rappresenti adeguatamente le città più popolate, stiamo lavorando con alcuni ministri per correggerli”.