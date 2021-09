Trasporti: Michetti, Roma – Lido linea che va riqualificata immediatamente

Ecco le parole del candidato sindaco dopo la notizia della soppressione delle 3 fermate

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Io credo che questa dovrà tornare ad essere una linea efficiente con convogli di traffico che ci siano degli accessi praticabili ai disabili, che sia una linea efficiente sotto tutti i punti di vista”. Così Enrico Michetti durante il sopralluogo alla stazione Piramide al capolinea della Roma Lido. “Come diceva giustamente Giorgia – ha aggiunto – questa linea sta per transitare in capo alla regione.

Bisognerebbe capire che cosa ha fatto la Regione prima in termini di investimenti per riqualificare questa linea. Questa linea – ha detto ancora Michetti – va riqualificata immediatamente, per cui noi la prima cosa che faremo è riaprire con la regione un tavolo di rinegoziazione degli accordi che sono stati fatti precedentemente. Questa linea va riqualificata e inserita all’interno di un contesto di mobilità cittadina che prevede uno sviluppo dell’attività turistica e pertanto una penetrazione agevolissima attraverso questa tratta che dovrà essere trasformata da tratta ferroviaria a tratta metropolitana, e questa tratta metropolitana potrà servire due parchi archeologici tra i più belli, i più importanti i più estesi del mondo”.

“Quello dell’area centrale della città e quello degli Scavi di Ostia. E poi ci proietterà al mare di Roma . Per cui questa sarà un punto nodale su cui incentreremo la nostra azione di governo qualora i cittadini ci dessero fiducia”, ha concluso Michetti.