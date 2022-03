Turismo a Roma: Mariano Angelucci, creare un argine ai licenziamenti – VIDEO

La costante contrazione negli arrivi di turisti stranieri nella Capitale ha forti ripercussioni negative sui posti di lavoro e sul PIL prodotto. Bisogna allargare gli ammortizzatori sociali a queste categorie

Il Consiglio comunale di Roma Capitale ha deciso riunirsi in una seduta straordinaria il 24 febbraio scorso per ascoltare le istanze degli addetti al settore turismo e iniziare a dare alcune risposte. A tutta questa situazione, già difficilissima, si è aggiunta nelle ultime settimane anche la guerra in Ucraina, che potrebbe essere un altro passo verso il baratro per il turismo in Europa.

Ai microfoni di Radiocolonna.it interviene il Presidente della commissione turismo, moda e relazioni internazionali del Comune, Mariano Angelucci, che ricorda i contenuti e le proposte messe sul tavolo durante il consiglio straordinario. “Il comparto del turismo. vive una crisi devastante, con un meno 78% di presenze di turisti a Roma. Sono già iniziate le procedure di licenziamento in alcuni alberghi della nostra città. Se non si dovesse intervenire con forza si rischierebbero migliaia di licenziamenti, sia nel settore alberghiero e della ricettività, sia in tutto l’indotto. Abbiamo chiesto un tavolo di concertazione al Governo e che si trovino le risorse straordinarie per evitare i licenziamenti”.

Quali saranno le prossime tappe sul tema del turismo a Roma? “La nostra città risponde Angelucci – ma in generale tutte le città d’arte italiane, hanno bisogno di un rilancio importante in questo settore. Il quadro internazionale, con l’attacco Russo in Ucraina, purtroppo crea ulteriori problemi, Ora diventano fondamentale per il turismo le aperture prospettate dal Governo rispetto agli accessi al nostro Paese ed alla nostra città, visto che il quadro pandemico va migliorando. Roma deve farsi trovare pronta ad accogliere i turisti e diventa fondamentale preservare il lavoro e le attività presenti nella nostra città”.

Infine, in merito alle proteste dei lavoratori del settore alberghiero che hanno manifestato durante il consiglio straordinario in Piazza del Campidoglio, Angelucci (che insieme ad altri esponenti della maggioranza capitolina è sceso in piazza a parlare con loro) ricorda come “i lavoratori non devono essere lasciati soli, e proprio per questo siamo in contatto con l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, per chiedere al Governo di convocare un tavolo per allargare immediatamente gli ammortizzatori sociali a queste categorie di lavoratori che oggi sono in grande difficoltà, e non possiamo consentire che con la scusa della pandemia si utilizzi questo per ristrutturare e per licenziare centinai di lavoratori nel settore, per poi magari riaprire a condizioni differenti. Noi questo non lo consentiremo perché siamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori”.