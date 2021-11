Turismo: al via a Roma la borsa italiana delle città d’arte

Dal 18 al 21 novembre torna Art Cities Exchange (Ace)- storico marchio di Federalberghi Roma - realizzata per questa edizione con il contributo della Camera di Commercio di Roma, si svolgerà nella Capitale presso l'Hotel Crowne Plaza St. Peter

Da giovedì 18 a domenica 21 novembre torna Art Cities Exchange (Ace): la XXIII edizione della più importante Borsa italiana delle Città d’Arte, storico marchio di Federalberghi Roma, sarà organizzata da Comitel&Partners. Ace, realizzata per questa edizione con il contributo della Camera di Commercio di Roma, si svolgerà nella Capitale presso l’Hotel Crowne Plaza St. Peter, dove è prevista la presenza di circa 80 top buyers stranieri provenienti da tutto il mondo interessati ai prodotti Mice, Luxury, Incentive e Leisure, e sellers provenienti da tutta Italia.

Venerdì 19 e nella mattina di sabato 20 novembre si terranno gli incontri prefissati, mentre il pomeriggio del 19 novembre gli incontri b2b saranno liberi. Si prevedono nelle due giornate oltre 3000 meeting d’affari tra buyers e sellers. Durante la permanenza a Roma dei buyers internazionali saranno realizzate per loro visite guidate e post tour; Roma Capitale e la Regione Lazio li ospiteranno inoltre presso la Centrale Montemartini a Roma e Villa d’Este a Tivoli in occasione di due esclusive cene di gala. La piattaforma online per schedulare gli incontri prefissati è aperta fino a mercoledì 27 ottobre.