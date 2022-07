Turismo: Federalberghi Roma, bene esenzione contributo soggiorno disabili

e forfettario gestori strutture ricettive della Capitale per le commissioni d’incasso

Federalberghi Roma “esprime grande soddisfazione per le due misure della delibera di Giunta appena approvata in Commissione congiunta Bilancio, Turismo e Roma Capitale dall’Amministrazione Capitolina, misure che prevedono l’esenzione del contributo di soggiorno per persone con disabilita’ grave e certificata e l’introduzione di un contributo forfettario per i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere a copertura della commissioni pagate alle societa’ di intermediazione bancaria per l’incasso del contributo di soggiorno”.

Per il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli si tratta di misure di indiscutibile valore etico ed equita’: “Ringraziamo l’Assessora al Bilancio Silvia Scozzese e le Commissioni riunite in seduta congiunta per l’unanimita’ dell’approvazione, in particolare la Presidente della Commissione Bilancio Giulia Tempesta ed il Presidente della Commissione Turismo Mariano Angelucci. Siamo felici che la citta’ faccia un passo in avanti dal punto di vista dell’equita’ sociale e al tempo stesso riconosca concretamente lo sforzo anche economico che gli operatori dell’ospitalita’ compiono da anni per l’incasso del contributo di soggiorno, che tra l’altro a Roma e’ il piu’ alto d’Europa. Si tratta di un doppio, importante segnale che testimonia ancora una volta la rinnovata attenzione che l’Amministrazione di Roma Capitale sta dedicando al nostro settore”, conclude.