Turismo: flashmob al Colosseo per chiedere rilancio del settore

Il 4 marzo manifestazione promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

Il 4 marzo il Colosseo sara’ circondato dal grande abbraccio delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo: in tanti – informa una nota – si daranno appuntamento a Roma alle ore 14 per stringersi con un flashmob intorno all’Anfiteatro Flavio “per ricordare che e’ necessario proteggere il nostro inestimabile patrimonio, rilanciare il turismo e tutelare il lavoro di chi ha contribuito a rendere questa industria un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo”.

Arriveranno nella capitale, oltre che le lavoratrici e i lavoratori del Lazio, anche dalla Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. In ogni parte d’Italia, sono diverse le crisi aziendali del settore alberghiero e le procedure di licenziamento collettivo avviate da nomi noti: Majestic, Cicerone, Sheraton, Ambasciatori Palace e tanti altri, che lamentano cali di presenze e di fatturati. “Situazione – si sottolinea nella nota – che fa il paio con il calo dei consumi e il caro bollette che potrebbero far impennare l’indice delle chiusure delle attivita’, con inevitabili ripercussioni sulle condizioni occupazionali di migliaia di addetti della filiera turistica”.

In segno di solidarieta’ per i drammatici fatti che stanno accadendo in Ucraina, la Filcams, Fisascat e Uiltucs e i delegati e le delegate indosseranno il fiocco della pace. In contemporanea con il flashmob nazionale a Roma, la mobilitazione si svolgera’ anche al Ponte di Rialto a Venezia, al Parco Federico Fellini di Rimini, al Teatro Massimo di Palermo e al Bastione Saint Remy a Cagliari. Per tutti l’appuntamento e’ alle 14: “Rilanciamo il Turismo, Tuteliamo il lavoro, Proteggiamo il nostro patrimonio, Insieme”.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs “saranno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori presenti a Roma, che rappresenteranno simbolicamente tutte le aree professionali della filiera – dall’accoglienza all’organizzazione e intermediazione viaggi, dalla ristorazione commerciale e collettiva ai comparti termale e balneare, ai poli museali, ai luoghi della cultura, alla fieristica e convegnistica – duramente provate da due anni di pandemia e di chiusure e ora nuovamente destabilizzate dalle tensioni legate al conflitto in atto in Europa”.