Turismo: Garavaglia, previsto progetto Roma “Caput mundi” da mezzo miliardo di euro

Un progetto fatto su misura per il turismo

C’è in campo un “progetto che riguarda la Capitale e che si chiama ‘Caput mundi’ che vale mezzo miliardo di euro”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’esame del decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.