Turismo: Misischia (CNA), eventi dalla moda allo sport per rilanciare Roma

Per il responsabile CNA del settore la Capitale, con le attività del turismo stritolate tra la pandemia di Covid 19 e la situazione internazionale, precipitata dopo l’inizio della guerra in Ucraina, deve impegnarsi ad ospitare tante manifestazioni importanti anche religiose

Ai microfoni di Radiocolonna.it è intervenuto Marco Misischia, responsabile settore Turismo CNA, nazionale, che traccia un quadro del difficile periodo a livello turistico tra pandemia e guerra in Ucraina: “Sicuramente – rileva – una fotografia a tinte fosche, legata alla mancanza di turisti, e soprattutto nelle città d’arte visto che sia la montagna in questo inverno, sia il mare al scorsa estate se la sono cavata abbastanza, mentre nelle città d’arte che vivono di turismo estero, quello americano e asiatico in modo particolare, che sono mancanti dovranno fare i conti con questa situazione ancora per molto tempo” – prosegue Misischia – “Per ciò che concerne l’incoming, ovvero il turismo che arriva in Italia, le prospettive sono simili a quelle dello scorso anno, purtroppo per via del perdurare della pandemia e per la situazione a livello internazionale”.

Come si sta muovendo il Governo per rilanciare il turismo in Italia? “Noi abbiamo avuto diversi incontri con l’Assessore comunale al Turismo, Onorato, e devo dire che c’è stata subito una buona intesa visto che anche lui a livello professionale proviene da più o meno da questo settore, per cui comprende bene quali sono i meccanismi che possono in qualche maniera alimentare il nostro settore e renderlo efficace e pronto per la ripresa e con lui stiamo immaginando di fare un grosso lavoro per Roma, per rilanciarla a livello internazionale ospitando tanti eventi importanti partendo proprio dalla moda e dello sport”.

A proposito di moda, si sta pensando a grandi eventi da tenere a Roma nei prossimi mesi per rilanciare il brand Roma, e a tal proposito è stato convocato un consiglio comunale straordinario sulla crisi del settore turistico, che cosa ne pensa? “Abbiamo visto benissimo questo consiglio comunale straordinario che si è svolto alla presenza anche di Ministri, e questo vuol dire dare la giusta attenzione a Roma Capitale, che va tutelata anche grazie ai fondi derivanti dal PNRR che ha previsto delle misure straordinarie, inoltre bisogna avere dei progetti validi che vadano in porto in tempi utili, per noi è importante coinvolgere il Governo su queste scelte”.

Sul futuro di Roma a livello turistico il responsabile CNA Turismo lancia alcuni input: “Noi ci aspettiamo che Roma torni ad essere protagonista in tutti i settori che possono essere importanti per il nostro turismo come la moda, e ci farebbe piacere rivedere le grandi firme sfilare a Piazza di Spagna, oppure riavere delle notti bianche cittadine con negozi e musei aperti, oppure ancora in un periodo come quello invernale cercare di riempire di occasioni per attirare turismo, come ad esempio il Natale di Piazza Navona, cosa alla quale come CNA teniamo moltissimo, oltre a non dimenticare il primato di Roma per via del suo ruolo centrale della Cristianità – conclude Misischia – Insomma avere di nuovo anche questo primato dal punto di vista culturale e religioso per la città sarebbe importante perché permetterebbe di aumentare le presenze e quindi la ricchezza per tutto l’indotto”.