Turismo/moda: Angelucci, nel bilancio un milione di euro per sostenerli, ma deve intervenire il governo – PODCAST

Ai microfoni di Radiocolonna.it è intervenuto il presidente della commissione Turismo e Moda del Comune di Roma, che afferma di essere in prima linea per il rilancio di questi settori e annuncia la convocazione di un consiglio comunale straordinario con l’intervento dei ministri Garavaglia e Orlando

>

“Veniamo fuori da una lunga maratona, quasi dieci giorni dalla mattina alla sera, dopo soli tre mesi dal nostro insediamento siamo riusciti ad approvare il nostro primo bilancio, che porta in dote una lunga serie di interventi per il rilancio della città, e grazie al PD sono stati approvati alcuni emendamenti anche portano 600.000 euro per il turismo e 400.000 euro per la moda, sono due settori che durante la pandemia hanno sofferto e continuano a soffrire” . Mariano Angelucci, consigliere comunale e presidente della Commissione Turismo e Moda sottolinea a Radiocolonna che questi emendamenti permettono di portare avanti un lavoro importante con la Commissione.

‘’Non a caso – rileva – è stato creato un super dipartimento unico per Sport-Moda-Turismo. Uno degli obiettivi, ad esempio, è un grande evento per la moda il mese di giugno. Penso che sia sia anche importante coinvolgere tutti gli operatori per rilanciare il turismo attraverso la ricostruzione del brand Roma e della pubblicità, che negli ultimi anni ha subito una flessione, mentre invece c’è un gran bisogno di promozione”.

Parlando dei fondi in arrivo grazie al nuovo DL Ristori del Governo ed ai progetti legati al PNRR Angelucci ci tiene a ricordare come dagli amministratori locali della Capitale si sia levato un grido di allarme e una richiesta di aiuto per il settore del turismo, danneggiato fortemente dalla pandemia di Covid-19.

“Noi abbiamo chiesto con forza al governo – rileva – un aumento delle risorse previste per il settore turismo, tenuto conto che a Roma sono presenti circa 1280 strutture alberghiere. Il DL Ristori ha portato in dote circa 3 miliardi di euro ulteriori di intervento che vanno a sommarsi ai 3 miliardi già pianificati a dicembre, – aggiunge Angelucci – ma per il settore turistico la cosa più rilevante è l’incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del fondo unico nazionale del turismo. Ed è previsto inoltre il credito di imposta per le imprese turistiche, in caso di diminuzione del fatturato.

Infine il consigliere PD Angelucci (primo firmatario della richiesta) ricorda che è stato convocato un consiglio comunale straordinario proprio sul tema del turismo, fortemente voluto dalla maggioranza per dare un segnale chiaro al comparto. “Tutti i gruppi di maggioranza, guidati dal PD – rileva – hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario dove verranno invitati anche il Ministro del Turismo Garavaglia ed il Ministro del Lavoro Orlando, perché se è vero che il Comune di Roma deve fare la sua parte, è vero anche che i problemi del comparto sono davvero enormi, e solo di recente a Roma hanno chiuso tre importanti strutture alberghiere (Cicerone Majestic e Sheraton) con conseguenti circa 5000 licenziamenti stimati” – sottolinea Angelucci – “e oltre alla perdita di posti di lavoro diretti, dobbiamo pensare a tutto l’indotto legato al turismo che vedrà una ricaduta negativa a livello occupazionale. Noi stiamo lavorando per dare dei segnali, ma servono degli stanziamenti straordinari per le città d’arte, ad esempio, ulteriori fondi per risollevare il settore del turismo, perché per Roma e per l’Italia rappresenta circa il 14% a livello di Pil.’’