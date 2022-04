Ucraina: Di Maio, “espulsi 30 diplomatici russi, sicurezza nazionale”

Nei giorni scorsi il ministro era stato minacciato di morte su diverse chat Telegram per la sua posizione rispetto alla guerra in corso in Ucraina

Il Governo ha espulso dall’Italia 30 diplomatici russi. A renderlo noto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo cui la decisone è stat presa per motivi di “sicurezza nazionale”.

Nei giorni scorsi su diverse chat Telegram sono apparsi messaggi con minacce di morte indirizzate a Di Maio, per la sua posizione rispetto alla guerra in corso in Ucraina.

Secondo il gruppo consiliare capitolino del M5s “il ministro è evidentemente diventato il bersaglio di questi folli grazie al fondamentale lavoro che sta svolgendo per far trionfare la via diplomatica e per il cessate il fuoco in Ucraina. Insieme siamo più forti di tutte le minacce: forza Luigi, isoliamo che semina odio, morte e terrore, siamo tutti con te”.