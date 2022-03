Ucraina: Gualtieri, valutiamo risparmio energetico

Domani riunione con Acea

“Domani in Campidoglio avremo una riunione con assessori e Acea sul risparmio energetico”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una conferenza stampa e in riferimento alla crisi Ucraina.

“Giusta la strategia di risparmio energetico – aggiunge – ma approfitto per parlarne domani dopo la riunione anche se è bene ricordare che tutti i cittadini possono fare la propria parte” .

Allo studio ci sarebbero provvedimenti tipici dell’economia di guerra per contrastare la crisi energetica.

Oggi c’è stato un incontro proprio tra il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, con gli altri membri dell’unità di crisi. “Il razionamento energetico è una misura che condivido, ancora nessuna decisione è stata presa ma si può agire individualmente: tutti i cittadini che vogliono dare una mano, anche al popolo ucraino, possono autonomamente cominciare a consumare meno energia”, ha detto Zingaretti, che è anche il commissario delegato dell’unità di crisi regionale per l’emergenza Ucraina. “Da spegnere prima il riscaldamento a tutta una serie di misure che si possono prendere individualmente. Può sembrare banale ma è utile.”, ha aggiunto.

E, nei giorni scorsi, pure gli amministratori di condominio di Roma – anche in ottica di risparmio per i rincari dovuti al conflitto russo-ucraino – hanno deciso di prendere provvedimenti. Lo ha fatto sapere Rossana De Angelis, presidente della sezione di Roma dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, a Repubblica. “Abbiamo diminuito di due o tre ore il periodo giornaliero di accensione dei sistemi di riscaldamento”. Accanto alla riduzione, gli amministratori stanno sensibilizzando gli inquilini, su come abbassare ulteriormente i consumi. “Possono procedere in autonomia con l’efficientamento energetico utilizzando correttamente le valvole termostatiche” per spegnere i termosifoni quando, ad esempio, si parte o si esce di casa.