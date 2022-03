Ucraina: municipio IX, consiglieri Pd accusano il M5s di aver bloccato mozione su accoglienza

Secondo i dem i due consiglieri pentastellati si sarebbero appigliati a un "cavillo burocratico"

I consiglieri del Movimento Cinque Stelle del municipio IX avrebbero bloccato una mozione per rendere più agevole l’accoglienza dei profughi ucraini nella Capitale. Secondo quanto raccontano i due consiglieri dem Giuseppe Grazioli e Paola Vaccari i loro colleghi a Cinque Stelle hanno “letteralmente impedito di votare la mozione, facendo ostruzionismo, chiedendo l’inammissibilità dell’atto che per un mero errore era stato inviato senza specifica dell’oggetto, in un secondo invio”.

I due consiglieri del Pd ieri raccontano di avere presentato ieri una mozione che “mirava all’attivazione presso il sindaco e l’amministrazione capitolina, per ogni possibile provvedimento straordinario finalizzato all’accoglienza dei profughi ucraini, con la piena collaborazione dei Municipi”.

“È sconvolgente, inaccettabile – concludono – appigliarsi al cavillo burocratico è di solito una scappatoia. E questo comportamento lo riteniamo un atto vile e disumano”.