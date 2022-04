Ucraina: Zingaretti, “prepariamoci a sacrifici per la pace”

"Il premier Mario Draghi, a mio giudizio in maniera molto corretta, ci ha richiamato tutti alla consapevolezza dicendo la verità, con una domanda: preferite la pace o i condizionatori accesi? Io preferisco la pace, ma non c'è pace senza giustizia e libertà", ha detto il presidente della Regione

“Prepariamoci a sacrifici per sostenere azioni utili anche su consumi e stili di vita per ottenere la pace in Ucraina”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla firma di un protocollo d’intesa con le parti sociali sul lavoro nel settore dell’edilizia, presso la sede della giunta regionale.

“Il premier Mario Draghi, a mio giudizio in maniera molto corretta, ci ha richiamato tutti alla consapevolezza dicendo la verità, con una domanda: preferite la pace o i condizionatori accesi? Io preferisco la pace, ma non c’è pace senza giustizia e libertà – ha detto Zingaretti -. Quindi è giusto investire in ogni azione politica per fermare la guerra e ha ragione Draghi: prepariamoci a sacrifici per sostenere azioni utili anche su consumi e stili di vita per la pace”, ha concluso il governatore.