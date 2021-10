Ufficio stampa 4.0, l’azienda diventa media company

ITS presenta il primo corso post diploma per esperto di comunicazione d'impresa

Il mestiere del giornalista, in particolar modo degli addetti stampa di aziende e associazioni, nell’ultimo decennio è stato stravolto da social media e web channel che hanno scavalcato per importanza il tradizionale comunicato stampa o i redazionali su carta stampata.

La fondazione ” ITS servizi per le imprese”, scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma che opera nel settore del marketing e del disegno dei processi, lancia nel Lazio un nuovo corso biennale che amplifica e articola la sua offerta formativa.

Questa importante novità per i giovani neodiplomati verrà presentata martedi 26 ottobre alle ore 17.00 presso l’Hotel Des Epoques, via Nomentana 31

Il corso, denominato Ufficio Stampa 4.0, propone un percorso integrato per formare l’ESPERTO DI COMUNICAZIONE D’IMPRESA e mette insieme, per la prima volta, tutte le competenze tradizionali, digitali e strategiche, necessarie per affrontare oggi le rapide e irreversibili evoluzioni della professione di Ufficio Stampa e Responsabile delle Relazione Esterne.

In una regione come il Lazio, diventato negli ultimi anni modello di sviluppo grazie alla connessione tra innovazione, creatività e sistema produttivo si va a colmare un vuoto importante nella formazione per creare professionalità davvero utili alle aziende.

In questo caso la peculiarità è che le aziende sono state coinvolte già nella fase di stesura del piano formativo e saranno sempre a fianco dell’istituto per monitorare e dare il loro contributo al percorso dei ragazzi.

Nuove competenze, che aggiornano ed estendono il tradizionale ruolo di “Responsabile della comunicazione”, saranno la dorsale di questo corso di specializzazione tecnica post diploma: dal sistema dei media al brand journalism, dall’organizzazione di eventi alla corporate

social responsIbility, dalle relazioni istituzionali allo storytelling, senza escludere campagne elettorali, advocacy e content management.

Il corso, con 1000 ore d’aula e 800 di stage nell’arco di un biennio, si svolgerà tra Viterbo e Roma e formerà 25 allievi, grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lazio, in partnership con importanti attori della realtà economica del territorio –

aziende e organizzazioni – che verranno presentati nell’incontro.

Roma, martedì 26 ottobre ore 17.00

Hotel Des Epoques, via Nomentana 31-33

Info e prenotazioni : press@itssi tel: +39 340 10 41 058

L’incontro si svolge nel rispetto della normativa anticovid. R.S.V.P.