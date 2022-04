Unioncamere: il Lazio è la prima regione per aumento numero aziende

Nel I trimestre 2022

Il Lazio e’ la prima Regione italiana per aumento del numero di imprese nel primo trimestre del 2022.

Sono i dati diffusi oggi da Unioncamere.

‘Come ha evidenziato anche il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti – ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita’, Ricerca, Start Up e Innovazione, Paolo Orneli – le imprese laziali hanno dimostrato capacita’ di adattarsi in condizioni economiche molto difficili, prima a causa della pandemia, ora per il conflitto russo-ucraino. Dopo i 600 milioni che abbiamo investito durante la pandemia, e’ il momento di insistere e come Regione Lazio faremo fino in fondo la nostra parte per aiutare le imprese a uscire dalla crisi e costruire un nuovo modello di sviluppo. A questo proposito ricordo che il 13 maggio con ‘Lazio presente con l’Europa nel Futuro’ insieme al presidente Nicola Zingaretti presenteremo la programmazione dei Fondi Europei 2021-2027, un’opportunita’ da cogliere insieme per continuare a crescere e non lasciare indietro nessuno’.