Urbanistica: al via collaborazione Comune-Regione

Incontro Valeriani-Veloccia per completamento opere primarie

Regione Lazio e Comune di Roma insieme per affrontare con maggiore sinergia e celerità il completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di zona della capitale. Questa mattina si è svolto un incontro in Regione fra l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, insieme ai responsabili della direzione regionale e del dipartimento comunale competenti, “per fare una ricognizione puntuale sulle opere pubbliche da realizzare nei piani di zona, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa siglato due anni fa dalle due istituzioni”.

Oltre ai cantieri già avviati in molti quadranti della città, nel corso della riunione è stato definito un cronoprogramma degli interventi, che prevede l’apertura dei prossimi cantieri a Piansaccoccia, Colle Fiorito e Torresina a partire dalla fine di gennaio 2022. Gli assessori all’Urbanistica di Regione e Comune hanno inoltre concordato di promuovere un nuovo accordo per investire le risorse disponibili, sia regionali che comunali, nel completamento delle opere pubbliche previste nei Pru (ex art.11). La prossima settimana, pertanto, verrà convocato un tavolo operativo per concertare l’elenco delle risorse e delle opere da realizzare in ogni Pru, definendo i punti del protocollo di intesa che vedrà il coinvolgimento della società regionale Astral nella fase progettuale e realizzativa, sfruttando l’accordo quadro già in corso per le opere di urbanizzazione nei piani di zona.

“Abbiamo promosso una profonda collaborazione fra le due amministrazioni per garantire maggiore condivisione sulla gestione delle risorse e sulla tempistica degli interventi, con l’obiettivo di accelerare il completamento delle opere e restituire dignità, decoro e servizi alle periferie di Roma” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio. “L’appuntamento di oggi è importante perchè inaugura un metodo di lavoro e di collaborazione tra la Regione e il Comune, che ci permetterà di affrontare le tante tematiche comuni e di favorire il rilancio di Roma e del suo sviluppo urbano. Questa sarà una collaborazione a tutto tondo sia rispetto alle attuazioni che rispetto alle questioni di pianificazione”, aggiunge Maurizio Veloccia, assessore comunale all’Urbanistica.