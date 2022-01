Verde: Alfonsi, 40 aree gioco in tutta Roma, grandi investimenti nei parchi – VIDEO

In occasione della inaugurazione della zona riservata ai bambini all’interno del Parco di Colle Oppio l’assessora all’ambiente fa il punto con Radiocolonna sul rilancio del verde pubblico e in particolare degli interventi sul patrimonio arboreo

“Una bella giornata per il quartiere e per Roma, inauguriamo questa area ludica a Colle Oppio ed un’altra simile nel IV Municipio, segno di un impegno importante da parte dell’Amministrazione comunale, che nell’arco di qualche mese inaugurerà circa 40 aree ludiche sparse per la città, un modo per far giocare i bambini nelle nostre aree verdi”. L’ assessore all’ambiente , all’agricoltura e Ciclo dei rifiuti , Sabrina Alfonsi è soddisfatta dell’iniziativa. “E’un modo – osserva a Radiocolonna – per dare spazi di gioco in sicurezza che come in questo caso guardano a due temi molto importanti, ovvero l’inclusività perché sono dotate di giochi inclusivi per tutti i bambini, e in più sono fatti di legno che può essere restaurato e riciclato, per cui il tema ambientale viene sposato completamente, che poi è uno degli obiettivi del nostro assessorato”.

Un’area così bella va senz’altro protetta da eventuali atti vandalici, che ancora troppo spesso avvengono nella città di Roma. In proposito Alfonsi auspica l’aiuto della cittadinanza e dei Municipi: “Voglio fare un appello ai Municipi, alla cittadinanza ed alle associazioni di prendersi cura di queste aree, qui troviamo ad esempio dei giochi che sono in realtà strumenti musicali, che vanno rispettati e dei quali tutti devono prendersene cura. Perché sono molto importanti per sviluppare le potenzialità.

Il tema del verde pubblico è spesso al centro del dibattito relativo ai fondi PNRR in arrivo, e l’assessora ricorda che con il piano straordinario per Roma ci sarà “un rilancio grazie al piano straordinario della città che vede già molte potature e sfalci, per iniziare a rendere il verde utilizzabile stiamo inoltre sistemando le aree esistenti e creando spazi nuovi” – precisa poi Alfonsi – “ci sarà su questo un investimento importante sui parchi gestiti dall’assessorato, e insieme a questo abbiamo iniziato a consegnare ai Municipi le aree verdi fino a 20.000 mq. Questo consentirà di avere più punti di sviluppo, di cura e manutenzione rispetto al patrimonio immenso che abbiamo a Roma”

Infine Alfonsi sottolinea che si sta facendo un grande lavoro sulle alberature. ‘’Il nostro patrimonio arboreo è davvero enorme – rileva – e dobbiamo pensare alla riforestazione, a piantare alberi nuovi e ad avere cura di quelli che già ci sono. In più stiamo assumendo anche altri giardinieri e alcuni di loro saranno destinati proprio alla gestione del verde nei territori”.