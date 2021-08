Zingaretti punzecchia la Raggi, ha inaugurato la figura del Ni-Vax

Zingaretti attacca la Raggi sul tema dei vaccini, "non prende una posizione da 5 anni"

Vaccino no, vaccino si, vaccino forse. Fino ad oggi eravamo abituati alla diatriba tra persone favorevoli al vaccino e persone contrarie, ma a partire da questo momento, secondo il presidente della Regione Nicola Zingaretti, è stata introdotta anche la figura del Ni-Vax; vale a dire il non prendere una posizione. Questo nuova classificazione, a detta dello stesso Zingaretti, è stata coniata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Fino ad oggi conoscevamo i No Vax. La sindaca, ancora per un mese, della nostra amata capitale, ha inaugurato la figura dei Ni-vax. Tradotto: non decido su niente come faccio da 5 anni. E i romani pagano”. Questo è il messaggio lasciato su Twitter da parte di Zingaretti, commentando le parole della sindaca ieri sera durante il suo intervento a InOnda. La sindaca in merito a vaccini e green pass ha detto: “Non mi sento di dire se sono favorevole o no, credo siano questioni che devono decidere i medici. Mi sento di dire ognuno senta il proprio medico e faccio ciò che gli dice lui. I politici non devono fare battaglie di principio su temi medici, se diventa un tema elettorale vuole dire che non ci sono altri temi di cui parlare”.

La stessa sindaca Virginia Raggi ha poi riferito di non essere vaccinata in quanto dopo aver contratto il covid, a detta dei suoi medici, avrebbe ancora gli anticorpi necessari per una difesa autoimmune contro il virus.