Gli abitanti di Valle Galeria manifestano contro la discarica

Gli abitanti di Valle Galeria non mollano la mobilitazione contro la decisione di realizzare una discarica di servizio nella zona di Monte Carnale per il comune di Roma. E’ dunque confermata la manifestazione cittadina di sabato 11 gennaio contro “la nuova discarica di Roma Malagrotta 2”.

Fissati orario del raduno e luogo della protesta: alle 10 su via di Ponte Galeraia 276, all’incrocio di via della Pisana di fronte al benzinaio Eni/Agip. Il Comitato Valle Galeria Libera, che si sta battendo per scongiurare la realizzazione e che organizza la manifestazione, intanto “mettera’ a disposizione delle Amministrazioni tutta la documentazione di cui e’ in possesso affinche’ la questione venga finalmente e definitivamente chiusa”.

Il Comitato si chiede “se sia ancora necessario evidenziare quali siano le criticita’ che affliggono la Valle Galeria , e se non appaia quantomeno bizzarro attendersi che sia la popolazione a documentarle dopo che la stessa Amministrazione si sia di recente, e giustamente, opposta all’utilizzo delle medesime aree per la discarica di inerti; in ogni caso il Comitato mettera’ a disposizione tutta la documentazione”.

A Roma comunque continua l’emergenza rifiuti, lo svuotamento dei cassonetti avviene con troppa lentezza dopo le festività natalizie.