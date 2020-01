Roma: Lega ora punta al Campidoglio, ‘M5S è scomparso’

“Usciamo fortificati dalle elezioni in Calabria e dopo 70 anni abbia reso l’Emilia Romagna contendibile. Con Matteo Salvini nelle prossime settimane riprenderemo gli incontri nella Capitale con i cittadini e le categorie produttive. Sono decine le zone di degrado che ogni giorno ci vengono segnalate. Da piu’ di un anno stiamo lavorando al programma insieme ad associazioni, professionisti e imprese. Roma e’ per noi prioritaria”. Lo dice il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi.

“Il M5S e’ sparito in Italia cosi’ come nella nostra citta’. Il PD ormai esiste solamente nei quartieri centrali. E’ verosimile si alleino, dopo essersi odiati e insultati, al solo scopo di poter battere il nostro candidato Sindaco. Del resto in Emilia hanno gia’ fatto cosi’, con i grillini che hanno optato per il voto disgiunto”, aggiunge Politi.