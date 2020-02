Il terzo decesso per coronavirus in Italia e’ una donna, “una signora anziana” che si trovava ricoverata al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema. Lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella quotidiana conferenza stampa. “Era ricoverata da qualche giorno, le avevano fatto il tampone e sapevano gia’ che aveva il coronavirus.

E continua a salire il numero dei positivi al Coronavirus in Italia: al momento – secondo i dati forniti dal Commissario Angelo Borrelli – sono 152 in tutta Italia, comprese le tre vittime: la donna morta oggi a Crema, il 77enne di Vo’ Euganeo e una donna di Casalpusterlengo. La Regione Emilia Romagna ha invece smentito che la notizia che casi di infezione si siano registrati sul suo territorio. Il premier Conte afferma: niente paura, anche perche’ si sta facendo tutto quello che e’ necessario per contenere la diffusione del coronavirus

“Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del cdm del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto è incrementato di 20 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per le emergenza nazionali”. E’ quanto si legge nell’articolo 4 del nuovo schema di decreto approvato ieri sera dal governo.

Una serie di misure d’emergenza sono state prese non solo in Lombardia ma anche in Veneto.