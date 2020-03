Coronavirus: coppia cinesi lascia lo Spallanzani

La coppia di turisti cinesi sara’ trasferita nel pomeriggio all’ospedale San Filippo Neri con una ambulanza in biocontenimento, precauzione allo stato non necessaria, essendo la coppia guarita, ma adottata per non impegnare un’ambulanza usata per le emergenze.

Secondo quanto si e’ appreso l’uomo e’ guarito ed e’ autosufficiente mentre la donna deve completare il suo percorso di recupero neuromotorio. L’uomo sono ormai settimana che, perfettamente ristabilito, aiuta il giorno la moglie e la accudisce.

La coppia fu ricoverata allo Spallanzani lo scorso 29 gennaio dopo essersi sentiti male mentre alloggiavano in un hotel della capitale. Erano arrivati in Italia dieci giorni prima e dopo essere atterrati a Milano si erano diretti verso Roma dopo un rapido tour per l’Italia.