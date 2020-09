Referendum, nel Lazio i sì vincono ma a Roma il dato più basso

Al referendum nel Lazio i Si’ hanno prevalso col 65,8% contro i No al 34,2%. La provincia dove il Sì ha ottenuto la percentuale maggiore e’ quella di Frosinone col 75% e il No al 24,8%. Segue Latina col Si al 72,6 e il No al 27,3%; Viterbo col Si al 69% e il No al 30,8%, Rieti col Si’ al 68,5% e il No al 32,5%. Il Si’ registra il dato piu’ basso nella provincia d Roma col 63,3% e il no al 36,7%.

